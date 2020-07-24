Дегтярев назвал тревожной обстановку с коронавирусом в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает тревожной ситуацию с распространением коронавируса, которая сложилась в регионе. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира на странице в Instagram.

Врио главы региона напомнил, что подписал постановление правительства Хабаровского края о продлении ограничений, связанных с распространением коронавируса. Дегтярев обратил внимание на то, что остаются открытыми парки, скверы, рекреационные зоны, могут работать открытые террасы ресторанов и спортплощадки.

"При этом часть объектов остается закрытой. Связано это с тем, что обстановка тревожная. По распространению коронавируса есть не очень хорошие прогнозы", - сказал он.

Врио губернатора добавил, что встречался с представителями регионального Минздрава и местного управления Роспотребнадзора и обсуждал с ними обстановку с распространением инфекции в регионе. "Вопросы ужесточения режима стоят в повестке", - отметил он.

Дегтярев также призвал жителей региона провести предстоящие выходные на дачах из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавируса. "Я очень вас прошу соблюдать дистанцию, очень прошу выходные провести на даче, проведать родных, заняться чем-то общественно полезным", - сказал Дегтярев.

Сам врио губернатора проведет выходные в рабочих поездках по Хабаровскому краю.