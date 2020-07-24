В Москве задержана водитель с более 1 тыс. нарушений ПДД на 1 млн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудниками столичной дорожно-патрульной службы задержана и привлечена к ответственности женщина, за которой числятся более 1 тыс. нарушений правил дорожного движения на 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В Новой Москве сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль Mazda под управлением 35-летней местной жительницы. Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции, за ней числятся 1 076 нарушений правил дорожного движения на общую сумму более 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ее отношении составлены 113 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"). "Материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности. Задержанное транспортное средство было эвакуировано и передано представителям службы судебных приставов для дальнейшего решения в соответствии с действующим законодательством", - добавили в пресс-службе.