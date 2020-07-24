В Волгоградской области свободны почти 30% коек для пациентов с коронавирусом

"На сегодня свободных коек для больных с коронавирусом в регионе 1 148, завершили лечение с выздоровлением 4 964 человека, на лечении в стационарах на сегодняшний день находятся 1 965 человек", - сказал Себелев. Он уточнил, что основные инфекционные стационары расположены в Волгограде и Волжском, межрайонные инфекционные центры создали в Михайловке, Камышине, Ленинске.

ВОЛГОГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Количество свободных коек в Волгоградской области для пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет 1 тыс. 148 - 28,7% от коечного фонда, который создали в регионе в объеме 4 тыс. мест. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель комитета здравоохранения области Анатолий Себелев.

Накануне издание v1.ru сообщило, что из-за растущего количества заразившихся коронавирусом и нехватки коек в больницах Волгограда удар на себя взяли инфекционные стационары в районных центрах Волгоградской области. Якобы в центральные районные больницы Камышина и Михайловки везут пациентов из Волгограда.

В оперативном штабе региона ТАСС прокомментировали эту информацию, отметив, что в Волгоградской области по поручению губернатора развернули около 4 тыс. мест для пациентов с коронавирусом, это более чем в два раза превышает норматив, установленный Минздравом РФ. В режим лечения пациентов с коронавирусом перевели больницы не только в Волгограде, но и в Волгоградской области. В штабе подчеркнули, что регион не испытывает недостатка в больничных местах для пациентов с этой инфекцией.

По данным оперативного штаба, на 24 июля в Волгоградской области зарегистрировали 8 431 случай коронавирусной инфекции, 86 выявили за последние сутки. С выздоровлением из больниц выписали 4 964 человека, 57 умерли.