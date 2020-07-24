Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму планируется провести в двух регионах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия планирует провести эксперимент по дистанционному электронному голосованию на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре в двух регионах.

"Скорее всего, в понедельник мы будем этот вопрос обсуждать [о применении онлайн-голосования на довыборах]. Мы продолжаем эксперимент по электронному дистанционному голосованию. Мы два региона наметили, если все пойдет так, как мы считаем нужным", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

По ее словам, сначала Минкомсвязи совместно с Ростелекомом должны доказать комиссии, что все технологии для проведения онлайн-голосования готовы.

В сентябре выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.