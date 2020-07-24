СК завершил следствие по делу блогера Навального о клевете

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование по делу блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Следствие по делу о клевете, возбужденному в отношении Навального, завершено", - сказал защитник.

По его словам, после этого с материалами дела ознакомится потерпевший, затем Навальный и его адвокат, потом оно поступит в прокуратуру, а затем дело передадут в суд. "Рассмотрение состоится в мировом суде", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что следователь применил к блогеру меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело было возбуждено после комментария Навального в Twitter телеканала Russia Today к ролику об одобрении поправок к Конституции РФ общественными деятелями. В комментарии блогер негативно высказался об участниках ролика, среди которых был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.