Пешеходный мост через Дойбицу открыли под Тверью по проекту "Волжское море"

ТАСС, 24 июля. Пешеходный мост через правый приток Волги, реку Дойбицу, открыли в пятницу в Тверской области в рамках проекта "Волжское море". Его возведение входит в программу развития инфраструктуры туристско-рекреационного кластера с общим объемом финансирования в 1,3 млрд рублей, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова во время рабочей поездки в регион.

"На три года у нас заложено порядка 1,3 млрд рублей по программе, обеспечивающей строительство инфраструктуры [туристско-рекреационного кластера "Волжское море"], дорог, мостов. В ее рамках мы и открыли мост через Дойбицу", - приводит пресс-служба правительства региона слова Догузовой.

По данным пресс-службы, мост построен за год, его пролеты сделаны из долговечных композитных материалов, общая длина - более 145 метров, ширина - 2,5 метра. На его возведение из бюджета Тверской области было выделено около 200 млн рублей. "Развитие этого туристического кластера даст возможность комплексного развития территории, которая будет популярна у гостей из других регионов. Я надеюсь, что наша область всегда будет гостеприимной для всех, кто решил к нам приехать", - отметил губернатор Игорь Руденя.

"Волжское море" - один из крупнейших инвестиционных проектов Тверской области, реализуется на территории особой экономической зоны "Завидово". Общий объем бюджетных инвестиций составит 1 млрд 852 млн рублей, внебюджетных - более 6 млрд рублей. Ключевым объектом кластера является туристический транспортно-логистический узел на территории "Завидово". Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и будет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Иваньковского водохранилища (Московского моря).

Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами. Ожидается, что ежегодные поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам развития кластера составят не менее 300 млн рублей.