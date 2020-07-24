Праздничная молитва в Курбан-байрам в Москве пройдет только в Соборной мечети без прихожан

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Праздничная молитва в Курбан-байрам 31 июля в Москве состоится только в Соборной мечети и с участием исключительно представителей духовенства без прихожан. Об этом говорится в постановлении Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, опубликованном в пятницу на сайте организации.

"В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется", - говорится в сообщении сайта.

Региональные духовные управления мусульман в составе Духовного управления мусульман самостоятельно будут принимать решение о формате проведения праздничных молитв с учетом эпидемиологической обстановки. "Совет улемов постановил региональным духовным управлениям мусульман, входящим в состав ДУМ РФ, самостоятельно принимать решение о порядке проведения праздничной молитвы Курбан-байрам с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в своих регионах", - говорится в сообщении.

В Совете улемов подчеркнули, что всем мусульманам рекомендуется в кругу семьи послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь муфтия, и по завершении молитвы и проповеди самостоятельно совершить дополнительный намаз. "Традиционно на федеральном канале "Россия 1" будет вестись трансляция праздничной проповеди председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтия шейха Равиля Гайнутдина", - написано на сайте ДУМ РФ.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.