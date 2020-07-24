Прибывающие в Британию россияне должны провести 14 дней в самоизоляции

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россияне, как и граждане других стран, въезжающих в Великобританию, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель. Об этом в пятницу заявили ТАСС в посольстве Соединенного Королевства в Москве.

"Авиасообщение между Великобританией и другими странами, включая Россию, оставалось и остается открытым. Мы рады приветствовать всех, кто хочет посетить Великобританию на законных основаниях. Напоминаем, что все пассажиры, прибывающие из России в Великобританию, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в посольстве, никакие специфические требования для въезжающих россиян не вводятся, речь идет о действующих с 8 июня правилах въезда на территорию Соединенного Королевства, принятых для недопущения повторной волны распространения коронавирусной инфекции.

Согласно этим правилам, несоблюдение режима самоизоляции в Англии грозит штрафом в 1 тыс. фунтов стерлингов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, россияне смогут вылететь в Лондон, ряд городов Турции и в Танзанию.