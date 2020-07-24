В Калининградской области для привлечения туристов запустят квест, посвященный региону

ТАСС, 24 июля. Власти Калининградской области совместно с информационным агентством ТАСС запустят проект для привлечения туристов, представляющий из себя квест. В игровой форме, выбрав персонажа игры, человек проходит тест и знакомится с интересными фактами о регионе, сообщил в пятницу министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"У нас сейчас есть в части продвижения один очень интересный проект с ТАСС <…> Это медиапродукт, некий тест в игровой форме о Калининграде, человек проходит этот тест, выбирая себе персонажа. Мы там выбрали несколько очень ярких персонажей", - сказал Ермак на круглом столе в ТАСС, посвященном информационной поддержке российских туристических направлений и маршрутов в условиях постепенного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

По его мнению, это развлечение даст людям возможность в увлекательной форме узнать о регионе и его достопримечательностях, что после вызовет желание приехать в Калининградскую область. "Это самый северный наш проект, он еще не вышел в публичный доступ <...> Особенность его - еще одна достаточно востребованная механика - это интерактивный тест, квест с несколькими героями, один из этих героев - чайка <…> Подобные механики очень востребованы, мы делали в чем-то похожие проекты и для мирового рынка, и вот для российского рынка", - сказал в ходе круглого стола руководитель управления специальных проектов ТАСС Эльдар Соколов.