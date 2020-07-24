В вузе Астрахани запустили систему распознавания лиц, которой не мешает медицинская маска

АСТРАХАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Систему видеоидентификации на основе распознавания лиц запустили в Астраханском государственном техническом университете (АГТУ). Система узнает человека, даже если он в медицинской маске, сообщили в пресс-службе АГТУ в пятницу.

"В Астраханской области комплексная система видеоидентификации внедрена впервые. Студенты и сотрудники получат доступ в АГТУ без дополнительных пропусков и удостоверений: система распознает человека по лицу, даже если он в медицинской маске. Системы полностью адаптированы к техническому и информационному обеспечению АГТУ, еще до внедрения систем на территории студенческого городка были установлены около 300 видеокамер, турникеты и электронные замки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Скорость распознавания лиц системой "Визирь" - менее одной секунды. Для ее работы не требуется контакт человека со специализированным устройством, например, сканером отпечатков пальцев, уточнили в университете.

"Для эффективного распознавания лиц система способна визуализировать такие биометрические данные, как возраст, пол, температуру и эмоции. При использовании определенного вида камер они позволяют автоматически проверять температуру людей на входе в здание", - добавили в пресс-службе.

Интегрировать биометрические продукты и адаптировать их под университетские нужды помогли сотрудники и студенты управления информационных систем и технологий вуза. Как отметил ректор АГТУ Александр Неваленный, специалисты университета готовы поделиться опытом внедрения биометрических систем с коллегами из других учебных заведений, чтобы продвигать проект по Астраханской области.