В городе Далянь на северо-востоке КНР выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 24 июля. Власти китайского города Далянь, расположенного в северо-восточной провинции Ляонин, с 23:00 (18:00 мск) 23 июля до 15:00 (10:00) 24 июля выявили девять случаев заражения коронавирусом и еще 27 бессимптомных носителей инфекции. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Локальная вспышка COVID-19 произошла среди сотрудников местной компании "Кайян шицзе хайсянь", занимающейся торговлей морепродуктами. Таким образом, общее число инфицированных в Даляне за трое суток достигло 12. Местные власти настоятельно рекомендовали жителям не покидать Далянь без крайней нужды, для выезда из города необходимо иметь на руках отрицательный лабораторный тест на коронавирус, сделанный не позднее семи дней до отправления.

22 июля здесь был зафиксирован первый случай заражения среди рабочих этой компании, 23 июля - еще два случая и 12 бессимптомных носителей, оба инфицированных контактировали с первым выявленным пациентом. До возникновения локальной вспышки коронавируса в Даляне о местных случаях заражения не сообщалось на протяжении 111 дней.

Далянь - крупный портовый город Китая, расположенный в заливе Даляньвань в Желтом море, его население составляет около 6 млн человек.

Утром 24 июля власти КНР сообщали о 243 так называемых активных случаях заболевания COVID-19 и 204 бессимптомных пациентах, состояние 12 человек оценивалось как тяжелое.