Россияне смогут улететь в Турцию, Британию и Танзанию. Главное о коронавирусе за 24 июля

Адыгея дополнительно получит свыше 123 млн рублей на выплаты безработным

Ранее региону одобрили выделение из резервного фонда дополнительных средств по некоторым направлениям, в том числе на стимулирующие выплаты медикам и социальным работникам

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