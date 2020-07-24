Россияне смогут улететь в Турцию, Британию и Танзанию. Главное о коронавирусе за 24 июля

Россия
- Всего зафиксировано 800 849 случаев заражения, из них новых — 5 811 (минимум с 23 апреля). За сутки умерли 154 человека, за весь период — 13 046.
- С 1 августа возобновляется международное авиасообщение: можно улететь в Великобританию, Танзанию и Турцию. Ведутся переговоры примерно с 30 странами. Подробнее читайте здесь.
- Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию.
- Россия движется к тому, чтобы все введенные из-за коронавируса ограничения были сняты в феврале следующего года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- В Санкт-Петербурге с 27 июля смогут открыться заведения общественного питания, снимаются ограничения на проведение в городе экскурсий, возобновляют работу в обычном режиме детские сады.
- Прививка от коронавирусной инфекции может не потребоваться людям, которые уже перенесли болезнь в бессимптомной форме, считают опрошенные ТАСС врачи-инфекционисты.
Москва
- Всего зафиксировано 236 616 случаев заражения, из них новых — 645.
Мир
- Всего зафиксировано более 15,5 млн случаев заражения, умерли более 633 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).