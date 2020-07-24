ЮНЕСКО до сих пор не получила от Турции необходимых гарантий по сохранению Святой Софии

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) до сих пор не получила необходимых гарантий от Турции о сохранении собора Святой Софии на фоне смены его статуса с музея на мечеть. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу в пресс-службе организации.

"Мы не получили в полном объеме необходимую информацию. Вопрос о доступе в храм - лишь один из множества, включающего в себя сохранение целостности конструкций, элементов внутреннего убранства, методов управления и другие", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что организация продолжит прикладывать все усилия, чтобы собрать как можно больше информации, касающейся обеспечения сохранности культурного объекта.

Вопрос о смене статуса собора будет рассматриваться на ближайшей сессии Комитета всемирного наследия, в который входят представители 21 страны, в том числе и России. Изначально мероприятие было запланировано к проведению в китайском Фучжоу до конца 2020 года. Однако точную дату в пресс-службе обещают назвать позже, "в зависимости от обстоятельств, особенно по мере изменения ситуации с пандемией COVID-19".

"ЮНЕСКО уже выразила свое глубокое сожаление в связи с решением турецких властей изменить статус Святой Софии без предварительного обсуждения. Мы вновь заявляем о нашей обеспокоенности возможным влиянием этого решения на универсальную ценность объекта и повторяем призыв немедленно начать диалог", - подчеркнули в пресс-службе в ответ на просьбу прокомментировать первый с 1934 года намаз, прошедший в стенах собора в пятницу утром.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, принявший участие в пятничной молитве, заявил, что министерство культуры и туризма страны проведет реставрационные работы в соборе Святой Софии "внутри и снаружи". В чем конкретно они будут заключаться, он не уточнил. Он отметил, что по окончании реставрации Турция "получит более значимую Айя-Софию". Кроме того, турецкий лидер указал, что возобновление намазов в соборе "является событием исторического значения", а "Айя-София, наконец, вернулась с своему исконному" статусу.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразили сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.