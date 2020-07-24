{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Изменение статуса собора Святой Софии
Обновлено 

ЮНЕСКО до сих пор не получила от Турции необходимых гарантий по сохранению Святой Софии

Вопрос о смене статуса собора будет рассматриваться на ближайшей сессии Комитета всемирного наследия

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) до сих пор не получила необходимых гарантий от Турции о сохранении собора Святой Софии на фоне смены его статуса с музея на мечеть. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу в пресс-службе организации.

"Мы не получили в полном объеме необходимую информацию. Вопрос о доступе в храм - лишь один из множества, включающего в себя сохранение целостности конструкций, элементов внутреннего убранства, методов управления и другие", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что организация продолжит прикладывать все усилия, чтобы собрать как можно больше информации, касающейся обеспечения сохранности культурного объекта.

Вопрос о смене статуса собора будет рассматриваться на ближайшей сессии Комитета всемирного наследия, в который входят представители 21 страны, в том числе и России. Изначально мероприятие было запланировано к проведению в китайском Фучжоу до конца 2020 года. Однако точную дату в пресс-службе обещают назвать позже, "в зависимости от обстоятельств, особенно по мере изменения ситуации с пандемией COVID-19".

"ЮНЕСКО уже выразила свое глубокое сожаление в связи с решением турецких властей изменить статус Святой Софии без предварительного обсуждения. Мы вновь заявляем о нашей обеспокоенности возможным влиянием этого решения на универсальную ценность объекта и повторяем призыв немедленно начать диалог", - подчеркнули в пресс-службе в ответ на просьбу прокомментировать первый с 1934 года намаз, прошедший в стенах собора в пятницу утром.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, принявший участие в пятничной молитве, заявил, что министерство культуры и туризма страны проведет реставрационные работы в соборе Святой Софии "внутри и снаружи". В чем конкретно они будут заключаться, он не уточнил. Он отметил, что по окончании реставрации Турция "получит более значимую Айя-Софию". Кроме того, турецкий лидер указал, что возобновление намазов в соборе "является событием исторического значения", а "Айя-София, наконец, вернулась с своему исконному" статусу.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразили сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипИзменение статуса собора Святой Софии
Адыгея дополнительно получит свыше 123 млн рублей на выплаты безработным
Ранее региону одобрили выделение из резервного фонда дополнительных средств по некоторым направлениям, в том числе на стимулирующие выплаты медикам и социальным работникам
Читать полностью