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"Вектор" получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля
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© Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Центр "Вектор" Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27.07 в рамках протокола клинических испытаний", - говорится в сообщении.

Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что "Вектор" успешно завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса.

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