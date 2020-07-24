Останки 98 советских солдат, погибших при освобождении Нарвы, перезахоронены в Эстонии

ТАЛЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Останки 98 советских солдат, которые погибли в 1944 году при освобождении Нарвы, перезахоронены в братской могиле в эстонском Синимяэ. Об этом сообщил в пятницу член правления целевого учреждения Narva Kand Даниил Галицкий.

Как сообщил Галицкий порталу ERR, поиски останков солдат велись с 2017 по 2020 год в окрестностях Нарвы, где в 1944 году шли тяжелые бои с большим количеством потерь. Были обнаружены останки 98 солдат, при этом удалось установить личность лишь одного из них.

"Мы установили имя одного бойца по медали "За отвагу", - сказал он. - Родственников найти не удалось, но поиски продолжаются. Останки солдата были найдены в воронке, где находились останки еще 10 человек".

Перезахоронение останков в братской могиле в Синимяэ организовало целевое учреждение Narva Kand при поддержка Генерального консульства РФ в Нарве и городских властей Нарвы, указано в сообщении.