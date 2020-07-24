В ОНК заявили, что их не пустили к Фургалу из-за карантина

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Администрация столичного СИЗО "Лефортово" не пустила членов ОНК к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу из-за карантина, вызванного противоэпидемическими мероприятиями. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"24 июля 2020 года членам Общественной наблюдательной комиссии города Москвы было отказано в доступе в СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово") для осуществления общественного контроля. Планировалось отработать обращения, поступившие в адрес ОНК от заключенных, и встреча с Сергеем Фургалом. Администрация СИЗО мотивировала свой отказ тем, что по пятницам в период пандемии новой коронавирусной инфекции в учреждении проводится санитарная обработка и профилактические мероприятия", - сказал он.

По его словам, администрация следственного изолятора ссылается на постановление главного санитарного врача ФСИН или внутренние распоряжения.

"Однако, согласно тому же приказу главного санитарного врача ФСИН, режим особых условий, введенный на время пандемии, уже снят! В учреждении, насколько нам известно, по официальной информации, заразившихся коронавирусом нет. Позиция администрации нам непонятна, с одной стороны, они нам, членам ОНК, отказывают в доступе в СИЗО, ссылаясь на санитарный день, с другой, несмотря на проводимые мероприятия, в СИЗО проходили сотрудники Следственного комитета",- подчеркнул Мельников.

Ограничение доступа членам ОНК правозащитник счел нарушением Федерального закона №76 "Об общественном контроле в местах принудительного содержания".

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.