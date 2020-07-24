Росрыболовство подготовило законопроект о создании в РФ системы биологической мелиорации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Росрыболовство подготовило проект изменений в действующее законодательство для создания в России системы биологической мелиорации, которая позволит оздоровить Цимлянское водохранилище и бассейн реки Дон. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ведется работа по выстраиванию системы биологической мелиорации. Уже подготовлен проект по внесению изменений в закон (ФЗ "О мелиорации земель" - прим. ТАСС), что серьезно облегчит применение этого вида деятельности для оздоровления и [Цимлянского] водохранилища, и Дона", - приводятся в сообщении слова замруководителя Росрыбоволовства Василия Соколова.

В ведомстве отметили, что в этом году зафиксирован рекордный уровень солености и маловодья в бассейне реки Дон. "Именно низкая водность Дона является одной из основных причин осолонения Азовского моря. Когда в водоем поступает меньше пресной воды, начинает доминировать соленая", - отметили в Росрыболовстве.

"Мы видим, как снижаются запасы большинства ценных видов рыб, нарушаются привычные условия. Сиваш и Таганрогский залив осолонены, то же самое можно сказать и о центральной части моря - везде уже пиковые значения. Если раньше Азовское море считалось одним из наиболее продуктивных водоемов в мире, то теперь оно деградирует", - подчеркнул Соколов.

С 2014 года в Астраханской области фиксируют случаи массовой гибели рыбы из-за маловодья - недостатка снега, осадков и, как следствие, малого количества воды в водохранилищах. В 2018 году ущерб от гибели рыбы в некоторых районах Астраханской области превысил 15 млн рублей. В 2019 году уровень воды в Волге снизился почти на 2 метра - он составил 235 см вместо многолетней отметки в 432 см. Это привело к отшнуровыванию (отделению) от рек других водоемов и пересыханию нерестовых участков.

Ранее руководитель ФБУ "Азово-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства" Сергей Гайдаев сообщал, что низкий уровень воды в Цимлянском водохранилище может привести к введению ограничений судоходства по реке Дон. По его прогнозам Цимлянское водохранилище может быть заполнено лишь на треть.