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Возобновление авиасообщения России с другими странами

Возобновляются регулярные и чартерные авиарейсы из РФ в Великобританию, Турцию и Танзанию

Авиакомпании смогут отказывать иностранцам без отрицательного теста на коронавирус в перевозке в Россию

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия возобновит международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией сразу и на регулярной, и на чартерной основе. Это следует из сообщения Росавиации.

"Полеты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе", - сообщили в агентстве воздушного транспорта.

Авиакомпании смогут отказывать иностранцам без отрицательного теста на коронавирус в перевозке в Россию. Россияне, прилетающие из-за рубежа, должны будут при регистрации на рейс заполнять форму на портале Госуслуг.

Теги
РоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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