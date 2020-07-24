Возобновляются регулярные и чартерные авиарейсы из РФ в Великобританию, Турцию и Танзанию

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия возобновит международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией сразу и на регулярной, и на чартерной основе. Это следует из сообщения Росавиации.

"Полеты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе", - сообщили в агентстве воздушного транспорта.

Авиакомпании смогут отказывать иностранцам без отрицательного теста на коронавирус в перевозке в Россию. Россияне, прилетающие из-за рубежа, должны будут при регистрации на рейс заполнять форму на портале Госуслуг.