ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом

ЖЕНЕВА, 24 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,29 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 10 тыс. и приблизилось к 629 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 24 июля в мире были зарегистрированы 15 296 926 инфицированных и 628 903 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 284 196, число умерших увеличилось на 9 753, эти цифры являются рекордными за все время пандемии.

Днем ранее было выявлено 247 225 случаев заражения и 7 097 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 8 121 700. За сутки этот показатель вырос на 173 187. Число умерших там увеличилось на 7 663 и достигло 325 625. В Европе зарегистрированы 3 170 382 заразившихся и 209 421 умерший. За 24 часа число инфицированных возросло на 22 522, количество умерших увеличилось на 451.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 625 564, зафиксировано 38 111 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 54 247, умерли 908 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 938 094. Далее следуют Бразилия (2 227 514), Индия (1 287 945), Россия (800 849), ЮАР (408 052), Перу (366 550), Мексика (362 274), Чили (338 759), Великобритания (297 150) и Иран (284 034).