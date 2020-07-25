Эксперт Минздрава: осенью в РФ не будет значительного роста заболеваемости коронавирусом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако он не будет таким значительным по сравнению с тем, который наблюдался весной. Такое мнение выразил журналистам главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

"Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъеме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний. Мы знаем, что когда формируются новые коллективы в осенний сезон - школьные коллективы, студенческие коллективы, рабочие коллективы, то создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. И это может привести к некоторому подъему заболеваемости. Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем", - сказал он.

Чуланов также напомнил, что для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции на курортах необходимо соблюдать рекомендованные ранее меры: носить маски в общественных местах, стараться соблюдать социальную дистанцию, а также тщательно мыть руки и использовать антисептики для обработки рук.