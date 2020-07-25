Москву ожидает теплая погода до конца июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Теплая погода ожидается в Москве до конца июля. Температурный фон будет в диапазоне 22-27 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода улучшается. С понедельника и до конца месяца будет такая летняя погода. Температурный режим будет примерно одинаковый - 22-27 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон примерно на 1 градус выше нормы. Ночные температуры тоже повысятся с понедельника. "Будет около 15 градусов в Москве, а по области - до 17-18 градусов", - отметил метеоролог.

Кроме того, с субботы в Москву вернется солнце, "которое компенсирует прохладную погоду". "В субботу будет 21-23 градуса, преимущественно без осадков. Но самое главное - появится солнце. Этих градусов [низких] никто не почувствует особо, солнышко будет прогревать", - сообщил Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил, что тепло вернется в столичный регион только в понедельник.