В Новороссийске мероприятия ко Дню ВМФ пройдут без зрителей из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Мероприятия ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) в городе-герое Новороссийске пройдут без зрителей в связи с риском распространения коронавируса, сообщили ТАСС вечером в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"На Форумной площади в связи с действующем режимом повышенной готовности и риска распространения коронавирусной инфекции все мероприятия отменены. Они пройдут на территории базы ВМФ Черноморского флота (ЧФ) в Новороссийске, без зрителей", - сообщили в мэрии, добавив, что проход кораблей состоится, как и планировалось.

Ранее в пресс-службе ЧФ сообщили, что в праздновании Дня ВМФ в Новороссийске примут участие около 20 кораблей и катеров ЧФ и 10 единиц боевой техники, а праздничные мероприятия состоятся на Форумной площади и в акватории Цемесской бухты.

Сообщалось, что морская составляющая праздника начнется с артиллерийских залпов, которые будут произведены с крейсера-музея "Михаил Кутузов". Линия парадной диспозиции кораблей будет состоять из малого противолодочного корабля "Ейск", спасательного буксирного судна "Капитан Гурьев", малого гидрографического судна "ГС-402" и патрульного катера Погрануправления ФСБ.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, он был снят с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы. При этом режим повышенной готовности был продлен до 3 августа. На этой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в связи с ежесуточным ростом инфицированных в регионе власти усилят контроль за предприятиями, возобновившими работу в условиях пандемии коронавируса. За последние сутки в регионе было подтверждено 90 случаев коронавируса, в том числе три - в Новороссийске.