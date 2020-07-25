Температура на Урале и в Поволжье в выходные снизится почти на 20 градусов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Температура в регионах Урала и Поволжья на выходных понизится почти на 20 градусов, ожидаются сильные дожди и град, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметные изменения происходят в тех регионах, где совсем недавно была супержаркая погода, на Урале и в Поволжье. Там до 40 градусов доходило, но все - в выходные температура существенно понижается. В выходные там 20-25 градусов", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, в регионах Урала и Поволжья в этот период прогнозируются интенсивные дожди, усиление ветра и град.

В ближайшее время потепления в этих регионах не ожидается.