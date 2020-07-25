Муфтий надеется, что верующие других религий примут возобновление молитв в Софии

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов выразил в субботу надежду на то, что возобновление молитв мусульман в получившем статус мечети соборе Святой Софии будет с пониманием воспринято верующими других религий.

"Отношение в турецком многонациональном обществе к данному решению сегодня спокойное, и каких-то проявлений несогласия, непринятия, в Турции нет. Поэтому хочется надеяться, что возобновление молитв в мечети [Айя-София] будет правильно воспринято верующими наших братских религий, а сотрудники мечети будут максимально корректно - как и сложилось везде - относиться ко всем тем, кто желает посетить этот величайший объект наследия ЮНЕСКО, достояние всего человечества", - сказал он ТАСС.

Крганов отметил, что для многих верующих София "фактически и не прекращала быть мечетью". "Рядом с главным храмом стоят минареты с полумесяцами, на куполе - полумесяц, внутри - все убранство. <…> Здесь можно говорить о том, что на 86 лет было приостановлено проведение молитв внутри, а мечетью она оставалась", - добавил Крганов, отметив также важность возможности посещения храма представителями различных конфессий.

Первый с 1934 года пятничный намаз прошел в Софии 24 июля, на нем присутствовал президент Турции Тайип Эрдоган. 10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновляются мусульманские моления. Ряд поместных православных церквей, включая русскую, выразили сожаление в связи с принятым решением. Папа Римский Франциск заявил, что "очень опечален" этим шагом турецких властей.