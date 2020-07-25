Бригада врачей из Москвы прилетит в Хабаровск для помощи в борьбе с коронавирусом

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Бригада медиков из Москвы прилетит в Хабаровск в субботу для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"В Хабаровск из Москвы прилетает сегодня первая бригада врачей, которая поможет нам в борьбе с коронавирусом. Это делается в рамках договоренностей [врио губернатора Хабаровского края Михаила] Дегтярева с федеральными органами власти", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, в субботу в регион прибывают 19 медиков из Москвы, в воскресенье - еще девять специалистов. В ведомстве не уточнили, из какого города направлена в Хабаровск вторая бригада.

Там добавили, что среди прибывающих медиков - инфекционисты, рентгенологи, эпидемиологи, анестезиологи, медсестры, пульмонологи. Они усилят кадровый состав больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и Ванино, района имени Лазо.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировали свыше 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 52 человека умерли. По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости сейчас в регионе равен 500 случаям на 100 тыс. населения - цифра догоняет общероссийскую (541) и уже значительно обогнала результаты по Дальневосточному федеральному округу (431).

Дегтярев в пятницу назвал эту ситуацию тревожной. В региональном управлении Роспотребнадзора рост численности заболевших связывают с увеличением активности населения. Люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания. В регионе с 11 июля проходят несогласованные акции из-за ареста бывшего губернатора края Сергея Фургала.