Источник: Южная Корея и Россия могут возобновить пассажирские авиаперевозки с 1 августа

СЕУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Республика Корея и Россия могут с 1 августа возобновить регулярные пассажирские авиарейсы, связывающие столицы двух стран. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в субботу источник в южнокорейской столице.

"Ожидаем, что пассажирские перевозки между Москвой и Сеулом возобновятся с 1 августа. На первых порах будет осуществляться один рейс в неделю, затем это число может быть увеличено в зависимости от спроса и эпидемиологической обстановки", - отметил источник.

Южная Корея не закрывала границы из-за пандемии, однако число осуществляемых ей авиарейсов резко сократилось из-за падения спроса и ограничений на полеты, введенных другими странами.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. Правительство России также поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10-го - в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию. В свою очередь глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что список государств, с которыми Россию вновь свяжут рейсы, будет расширяться. По его словам, сейчас уже ведутся переговоры примерно с 30 странами.