В Южной Корее число новых случаев заражения коронавирусом достигло трехмесячного максимума

СЕУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Южнокорейские медики за сутки выявили 113 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных в стране возросло до 14 092, свидетельствуют опубликованные в субботу данные центра контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Это максимальное с 1 апреля число зараженных, зафиксированное в Южной Корее за одни сутки. При этом большая часть (86) новых случаев инфекции являются завозными и связаны с эвакуированными в пятницу из Ирака гражданами Республики Корея, а также с очагом инфекции на российском рыболовном судне, прибывшем в порт города Пусана.

За сутки не зарегистрировано новых летальных исходов, связанных с последствиями заражения коронавирусом, общее число умерших составляет 298. За минувшие сутки 49 человек завершили лечение, в результате чего общее число выздоровевших составило 12 866 человек.

Власти Республики Корея ранее констатировали начало второй волны заражений коронавирусом в стране. На фоне продолжающегося роста числа инфицированных власти ужесточили профилактические меры. В частности, введена трехуровневая система карантинных мероприятий, а также система регистрации при помощи QR-кодов для посетителей общественных заведений.

На прошлой неделе власти обязали иностранцев, прибывающих в Республику Корея из стран с высоким риском распространения коронавирусной инфекции, предоставлять сертификаты, которые подтверждают отрицательный результат теста на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Пока данные ограничения касаются граждан шести стран, в том числе Бангладеш, Казахстана, Киргизии и Пакистана. В пятницу сообщалось, что в этот список может быть включена и Россия.