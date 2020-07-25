Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

ТАСС, 25 июля. Сообщение о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилось, проверка терминала завершилась. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе аэропорта.

"Проверка завершилась в 12:35 (05:35 мск), угроз не обнаружено. Задержано два рейса: рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" на Екатеринбург и рейс авиакомпании "Россия" на Москву. Время вылета будет известно позже", - сказали в пресс-службе.

Представитель аэропорта добавила, что после посадки авиарейса из Москвы, пассажирам пришлось некоторое время провести в салоне самолета.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани. Пассажиры и персонал были эвакуированы, и ожидали окончания оперативных мероприятий на улице - на привокзальной площади около терминала. Задержек вылетов и прилетов авиарейсов не было.