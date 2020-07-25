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Дело в отношении Сергея Фургала

В Хабаровске около 6,5 тыс. людей приняли участие в очередной акции в поддержку Фургала

Акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края проходят и в других городах Дальнего Востока

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала в субботу в Хабаровске 6,5 тыс. участников, сообщила пресс-служба мэрии.

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"На площади перед правительством региона сегодня собрались около 3 тыс. человек. Во время шествия к толпе присоединились еще около 3 тыс. человек. Всего акция собрала около 6,5 тыс. горожан", - говорится в сообщении. Как сообщает корреспондент ТАСС из Хабаровска, протестующие все еще остаются возле здания правительства.

В мэрии напомнили, что в прошлую субботу к несогласованной акции в поддержку Фургала в Хабаровске присоединились около 10 тыс. жителей региона. В течение недели к зданию правительства края также приходили от 100 до 300 протестующих.

В Хабаровском крае несогласованные акции из-за ареста Фургала проходят с 11 июля. При этом в регионе осложнилась ситуация с распространением коронавируса, что, по оценке Роспотребнадзора, связано с увеличением активности населения - люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания. Врио губернатора Михаил Дегтярев в пятницу назвал ситуацию тревожной.

Помимо Хабаровска, акции в поддержку бывшего губернатора проходят и в других городах Дальнего Востока.

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РоссияХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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