Леонид Якубович издаст книгу с рассказами об афганской и чеченских войнах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ и телеведущий Леонид Якубович написал книгу, в которую вошли рассказы об афганской, чеченских войнах и кампании в Косово. Об этом он сообщил в субботу в интервью ТАСС.

Леонид Якубович: если бы мне предстояло жить сначала, я бы многое исправил

"Я отдал материал восьмилетнего труда в издательство "Эксмо", они с удовольствием взялись за него. Помимо нескольких рассказов о войне, там есть и воспоминания о разных людях. А еще стихов много, например, я изложил в стиле басен Крылова Уголовный кодекс РФ", - рассказал телеведущий. Книга планируется к выходу в сентябре-октябре 2020 года.

Помимо этого, Леонид Якубович подготовил пьесу, режиссером которой выступит Марк Розовский, и киносценарий.

"Первое название пьесы - "Любовник для моей жены". Рассказывать сюжет не буду, пусть зрители увидят все сами, но я думаю, что после всего этого кошмара с пандемией люди захотят улыбаться", - поделился Якубович. Премьера спектакля планируется осенью этого года, а вот дата выхода фильма зависит от того, какая компания возьмется за производство, и от "общей ситуации в киноиндустрии".

В интервью артист отметил, что не собирается покидать программу "Поле чудес", однако предложил Первому каналу разработку еще одного шоу, его должны выпустить с 1 сентября. "Программа готовится студией "Красный квадрат". Это новый формат развлекательного ток-шоу, телевизионных интервью", - заявил Якубович.