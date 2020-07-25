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Пандемия коронавируса нового типа

Министр здравоохранения Хакасии подал заявление об отставке

В апреле СМИ распространили информацию, что медики региона не получают положенных выплат за работу с заразившимися коронавирусом

ТАСС, 25 июля. Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе республиканского правительства. Костюш подал в отставку на фоне претензий к республиканским властям, связанными с выплатами медикам.

"Владимир Костюш действительно подал заявление вчера вечером. С 20 июля он находится в отпуске", - сообщил представитель пресс-службы, не уточнив, подписано ли заявление об отставке главой региона и связано ли решение об уходе министра с ситуацией с выплатами.

В конце апреля в СМИ появилась информация, что медики в республике не получают положенных выплат за работу с заразившимися коронавирусом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в республике. Региональная прокуратура посчитала, что республиканский Минздрав не принял всех мер для своевременных выплат, а республиканские власти заявляли, что федеральные средства в регион поступили, задержка связана с оформлением документов и доработкой порядка выплат. Все выплаты медицинские работники получили в средине мая. Глава республики Валентин Коновалов получил представление от республиканской прокуратуры.

Костюш занимал должность министра здравоохранения республики с 2017 года, вступив в нее при предыдущем главе региона Викторе Зимине. Сохранил свой пост Костюш и при новом руководителе региона. До своего назначения он руководил Республиканской клинической больницей, избирался в Верховный совет региона.

Теги
РоссияХакасияПандемия коронавируса нового типа
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