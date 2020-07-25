Центр Чумакова подал заявку на участие в тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук подал заявку на участие в международном тендере Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины против коронавируса, сообщил ТАСС генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

"Мы подали заявку на участие в международном тендере ВОЗ по поставкам вакцины. Стоит отметить, что Центр имени Чумакова - единственный в России поставщик вакцин, прошедший аудит ВОЗ и экспортирующий вакцины более чем в 50 стран по всему миру. Но сразу хотел бы сказать, что поставки на международный рынок инактивированной цельновирионной вакцины для профилактики COVID-19, разработанной Центром имени Чумакова, будут возможны только после полного удовлетворения потребностей РФ в профилактических препаратах против COVID-19", - сказал ученый.

В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). В конце июня Ишмухаметов сообщал ТАСС, что Центр Чумакова планирует к началу августа текущего года завершить доклинические испытания собственной вакцины от коронавируса, а в январе 2021 года закончить ее клинические испытания.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором Института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

В настоящее время Центр Чумакова является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов.