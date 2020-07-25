Валерий Гаркалин опроверг сообщения о своей госпитализации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Валерий Гаркалин здоров, не был госпитализирован. Об этом он сообщил в субботу ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что артист неудачно упал и был доставлен в больницу с ушибом головы и резаными ранами лица.

"Это все ложь и кошмар, - сказал он. - Я жив, здоров и счастлив".

В феврале этого года Гаркалин был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры.

Гаркалин широко известен в качестве киноактера. Исполнял различные роли в фильмах "Белые одежды", "Ширли-мырли", "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Между нами, девочками", "Шахматная королева" и других. В общей сложности Валерий Гаркалин снялся в более чем семидесяти фильмах и сериалах.