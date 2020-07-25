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Пандемия коронавируса нового типа

На Корсике заявили, что обучили собак распознавать заразившихся коронавирусом по запаху

Власти рассчитывают, что благодаря этому удастся предотвратить возможную передачу вируса от туристов, приезжающих на остров

ПАРИЖ, 25 июля. /Корр.ТАСС Арина Лебедева/. Жандармерия Корсики начала проводить в портах острова кампании по выявлению переносчиков коронавируса. Главная миссия в этом принадлежит служебным собакам, которые по запаху определяют инфицированных людей.

Первая подобная операция, в которой были задействованы две бельгийские овчарки Феникс и Эйч Кей, прошла с участием представителей пожарных служб и жандармерии в порту Порто-Веккьо, куда ежегодно на паромах прибывают миллионы туристов не только с материковой части Франции, но и из других стран.

"Собак обучили распознавать коронавирус по запаху пота", - отметил Брюно Мастраччи, ответственный за проведение кампании. "По этическим соображениям собаки не обнюхивают людей. К тому же некоторые просто боятся четвероногих друзей, - отметил он. - Поэтому в подмышку человека прикладывается компресс, который затем нюхает собака. В другую подмышечную впадину помещается небольшая трубка, которая затем передается в университет Корсики в Корте для проведения научных исследований и подтверждения результатов".

До того, как приступить к служебным обязанностям, собак в течение трех месяцев тренировали для определения инфицированных по запаху. "Установлено, что собаки могут выявлять многие заболевания, иногда даже до того, как они подтверждаются научными анализами", - сказал Мастраччи. Планируется, что в ближайшие недели подобные кампании по выявлению зараженных коронавирусом пройдут в портах других крупных городов Корсики - Аяччо и Бастии.

По данным регионального агентства здравоохранения острова, в настоящее время еженедельно на Корсике проводится около 1,5 тыс. тестов на наличие коронавируса. Благодаря привлечению к борьбе с пандемией собак местные власти рассчитывают, что удастся предотвратить возможную передачу вируса от туристов, выбирающих остров в качестве места для летнего отдыха, местным жителям.

Согласно информации агентства здравоохранения, с 21 июля на Корсике выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом (18 - в Южной Корсике, 6 - в Верхней Корсике). В настоящий момент в больницах острова лечение проходят 10 инфицированных. Всего с начала пандемии на территории Франции, включая Корсику и заморские территории, более 180 тыс. человек заболели COVID-19, свыше 30 тыс. умерли.

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ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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