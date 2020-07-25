На Корсике заявили, что обучили собак распознавать заразившихся коронавирусом по запаху

ПАРИЖ, 25 июля. /Корр.ТАСС Арина Лебедева/. Жандармерия Корсики начала проводить в портах острова кампании по выявлению переносчиков коронавируса. Главная миссия в этом принадлежит служебным собакам, которые по запаху определяют инфицированных людей.

Первая подобная операция, в которой были задействованы две бельгийские овчарки Феникс и Эйч Кей, прошла с участием представителей пожарных служб и жандармерии в порту Порто-Веккьо, куда ежегодно на паромах прибывают миллионы туристов не только с материковой части Франции, но и из других стран.

"Собак обучили распознавать коронавирус по запаху пота", - отметил Брюно Мастраччи, ответственный за проведение кампании. "По этическим соображениям собаки не обнюхивают людей. К тому же некоторые просто боятся четвероногих друзей, - отметил он. - Поэтому в подмышку человека прикладывается компресс, который затем нюхает собака. В другую подмышечную впадину помещается небольшая трубка, которая затем передается в университет Корсики в Корте для проведения научных исследований и подтверждения результатов".

До того, как приступить к служебным обязанностям, собак в течение трех месяцев тренировали для определения инфицированных по запаху. "Установлено, что собаки могут выявлять многие заболевания, иногда даже до того, как они подтверждаются научными анализами", - сказал Мастраччи. Планируется, что в ближайшие недели подобные кампании по выявлению зараженных коронавирусом пройдут в портах других крупных городов Корсики - Аяччо и Бастии.

По данным регионального агентства здравоохранения острова, в настоящее время еженедельно на Корсике проводится около 1,5 тыс. тестов на наличие коронавируса. Благодаря привлечению к борьбе с пандемией собак местные власти рассчитывают, что удастся предотвратить возможную передачу вируса от туристов, выбирающих остров в качестве места для летнего отдыха, местным жителям.

Согласно информации агентства здравоохранения, с 21 июля на Корсике выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом (18 - в Южной Корсике, 6 - в Верхней Корсике). В настоящий момент в больницах острова лечение проходят 10 инфицированных. Всего с начала пандемии на территории Франции, включая Корсику и заморские территории, более 180 тыс. человек заболели COVID-19, свыше 30 тыс. умерли.