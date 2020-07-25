В Киргизии 30 июля объявят днем траура по умершим от коронавируса

БИШКЕК, 25 июля. /ТАСС/. День национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом, будет объявлен в Киргизии 30 июля. Об этом в субботу сообщил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио" ("Первое радио").

"Не хотел говорить раньше времени, но раз уж зашла речь, считаю необходимым дать информацию. 31 июля мы будем праздновать Курман айт (Курбан-байрам - прим. ТАСС). А 30 июля будет объявлен днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ", - приводит слова Жээнбекова пресс-служба главы государства.

С начала пандемии в Киргизии умерли 1 249 человек. Число инфицированных коронавирусом по последним данным составляет 32 124 человек, за последние сутки было выявлено 877 новых случаев. Свыше 19 тыс. пациентов выздоровели.

Эпидемиологическая ситуация в Киргизии обострилась в конце июня, когда в стране ежедневно начали фиксировать по 500-700 случаев коронавируса. На помощь республике в ночь на 22 июля прибыли два десятка военных врачей РФ с соответствующим оборудованием, они уже приступили к работе в госпиталях Бишкека и областного центра Ош. 23 июля прибыли еще полсотни медиков из РФ, которые также уже начали работать в больницах столицы и четырех областей Киргизии, в том числе в "красных зонах". В воскресенье спецборт МЧС России доставит в республику в качестве гуманитарной помощи медицинское оборудование, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты на 150 млн рублей. С начала пандемии РФ также безвозмездно передала республике тест-системы для проведения 110 тыс. анализов на коронавирус.

К лечению пациентов в республике сейчас привлечены преподаватели медицинских вузов, ординаторы и интерны, а также прибывающие из России врачи-добровольцы с киргизским гражданством. Помощь больницам страны также оказывают военнослужащие российской авиабазы в городе Кант (Чуйская область) и многочисленные местные волонтеры. В стране под стационары и обсерваторы перепрофилированы спортивные и промышленные объекты, пекарни, санатории, рестораны, гостиницы и мечети. Самый большой госпиталь открыт на бывшей авиабазе США вблизи столичного аэропорта Манас.