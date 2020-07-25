В Минюсте рассказали, в каких случаях ЗАГСы могут отказать в регистрации имени

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские ЗАГСы могут отказать в государственной регистрации рождения и изменения имени, если оно не соответствует традициям отечественной ономастики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста в ответ на запрос агентства.

"В практике работы ЗАГСов имеют место отказы в государственной регистрации рождения и государственной регистрации перемены имени в случаях, когда такие имена противоречат традициям русской ономастики", - отметили в Минюсте. Среди таких примеров имена, состоящие из какой-либо аббревиатуры, не соответствующие полу ребенка и прочие случаи.

"При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением дефиса, или их любой комбинации, бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы", - добавили в Минюсте.

В России порядок присвоения фамилии, имени и отчества ребенку при государственной регистрации рождения установлен статьей 58 Семейного кодекса РФ и статьей 18 федерального закона "Об актах гражданского состояния". В Минюсте пояснили, что федеральное законодательство, предусматривая ряд ограничений в выборе родителями имени для своего ребенка, предполагает презумпцию их разумности и добросовестности в данном вопросе. "Принятие решения о государственной регистрации акта гражданского состояния или совершении иного юридически значимого действия относится к компетенции руководителя органа ЗАГС. Письменный отказ органа ЗАГС в государственной регистрации акта гражданского состояния может быть обжалован в судебном порядке", - заключили в Минюсте.

В России встречаются родители, которые дают своим детям редкие и необычные имена - Антей, Фея, Рейв, Итальянка, Орлан, Персей, Ной, Новелла, Дивна, Космос. Например, в Великобритании родители добились права назвать новорожденного сына Люцифером, а 13 апреля на Филиппинах родилась девочка, которую родители решили назвать Ковид Мари. В Индии одной девочке дали имя Корона Кумар, второй - Корона Кумари.