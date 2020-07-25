Российские дипломаты возложили цветы у стелы советских воинов на северо-востоке Китая

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Российские дипломаты во главе с генеральным консулом РФ в Харбине Владимиром Ощепковым в сопровождении представителей местных властей посетили в пограничном китайском городе Хэйхэ стелу в честь советских воинов и возложили цветы в память о героях Второй мировой и Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в субботу информационный портал Tencent.

"Мы будем всегда помнить о славном пути, который прошли народы наших стран ради мира во всем мире, - заявил Ощепков. - Желаю им вечной дружбы, драгоценного мира, совместного развития".

Дипломат напомнил, что старшие поколения ценой собственной жизни заложили прочную основу для укрепления добрососедских отношений России и Китая. Он пожелал народам двух стран новых успехов в развитии дружественных связей.

Белая восьмиметровая стела в честь воинов-красноармейцев находится на территории мемориального парка в городском уезде Суньу. Она была установлена в августе 1945 года в память о совершивших героический подвиг и пожертвовавших жизнью советских солдатах и офицерах. С 1996 года памятник внесен в список объектов культурного достояния, охраняемых китайским правительством.