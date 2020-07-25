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Дегтярев отправился в первую рабочую поездку по районам Хабаровского края

Он выразил уверенность, что эффективно решать проблемы муниципальных районов можно только после оценки ситуации непосредственно на месте

ТАСС, 25 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в субботу отправился в первую рабочую поездку по районам Хабаровского края. Глава региона посетил поселок Ванино, где осмотрел социальные объекты, сообщается на сайте регионального правительства.

"Долго ждал выходных, чтобы начать свою первую рабочую поездку. <...> Уверен, что эффективно решать проблемы муниципальных районов можно только после оценки ситуации непосредственно на месте", - приводит пресс-служба слова Дегтярева.

Первым пунктом в рабочей поездки стало посещение школы №2 в Ванине, где в новом учебном году за парты сядут 180 учеников, в том числе 30 первоклассников. В учреждении завершается ремонт, заменена пожарная сигнализация, смонтирована новая система видеонаблюдения.

"Без предупреждения приехали в школу. Специально так поступили, чтобы увидеть возможные проблемы. Обстановка нас порадовала. Все ремонтные работы идут по графику и готовность к Первому сентября мы оцениваем как высокую", - отметил врио губернатора.

Дегтярев также осмотрел отделения центральной районной больницы. Он оценил качество ремонта в детском отделении, пообщался с врачами, медицинским персоналом, а также роженицами отделения патологии новорожденных. Посетил врио губернатора и местную котельную, проверив ее готовность к отопительному сезону.

Дегтярев продолжил рабочую поездку в Советско-Гаванском районе, где он посетил несколько социальных объектов, в том числе школу.

Назначение Дегтярева

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в Высший Совет этой партии и был членом президиума ее фракции в Госдуме.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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