Дегтярев отправился в первую рабочую поездку по районам Хабаровского края

ТАСС, 25 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в субботу отправился в первую рабочую поездку по районам Хабаровского края. Глава региона посетил поселок Ванино, где осмотрел социальные объекты, сообщается на сайте регионального правительства.

"Долго ждал выходных, чтобы начать свою первую рабочую поездку. <...> Уверен, что эффективно решать проблемы муниципальных районов можно только после оценки ситуации непосредственно на месте", - приводит пресс-служба слова Дегтярева.

Первым пунктом в рабочей поездки стало посещение школы №2 в Ванине, где в новом учебном году за парты сядут 180 учеников, в том числе 30 первоклассников. В учреждении завершается ремонт, заменена пожарная сигнализация, смонтирована новая система видеонаблюдения.

"Без предупреждения приехали в школу. Специально так поступили, чтобы увидеть возможные проблемы. Обстановка нас порадовала. Все ремонтные работы идут по графику и готовность к Первому сентября мы оцениваем как высокую", - отметил врио губернатора.

Дегтярев также осмотрел отделения центральной районной больницы. Он оценил качество ремонта в детском отделении, пообщался с врачами, медицинским персоналом, а также роженицами отделения патологии новорожденных. Посетил врио губернатора и местную котельную, проверив ее готовность к отопительному сезону.

Дегтярев продолжил рабочую поездку в Советско-Гаванском районе, где он посетил несколько социальных объектов, в том числе школу.

Назначение Дегтярева

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в Высший Совет этой партии и был членом президиума ее фракции в Госдуме.