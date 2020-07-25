Глава Алушты инициировала проверку дельфинария после инцидента с расчленением дельфина

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Глава администрации города Алушта (республика Крым) Галина Огнева направила информацию об инциденте с расчленением дельфина в одном из дельфинариев города в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города и МВД с просьбой провести проверку. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее дельфинарий сообщил о смерти одного из дельфинов. Во избежание возможного заражения других животных было решено провести исследование тела дельфина в лаборатории, однако по причине отсутствия в учреждении холодильной камеры необходимого размера решили разделить тело дельфина на части для доставки на исследование.

"Мы направили информацию об этом инциденте в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Алушты и в ОМВД по городу Алушта с просьбой провести проверку в рамках действующего законодательства. И сообщить мне результаты проверки", - написала Огнева.

Она уточнила, что в субботу утром она совместно с первым заместителем государственного комитета ветеринарии республики посетила дельфинарий. Она добавила, что есть заключение специализированной лаборатории, согласно которому причиной смерти стал отек легких животного.

"Из заявления пресс-службы дельфинария - животное было разделено на части уже после смерти и только по причине, что у них нет холодильной камеры соответствующего размера. Но и это не может быть аргументом для сделанного. В настоящее время без результатов проверки, без решения правоохранительных органов я не уполномочена принять решение о закрытии дельфинария. Я уверена, что очень скоро будет дана правовая оценка действиям руководства", - добавила она.