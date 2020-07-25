Telegraph: бывшая жена Элтона Джона хочет отсудить у него $3,8 млн

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Бывшая жена британского певца и композитора Элтона Джона подала на него в суд, добиваясь крупной компенсации за нарушение бракоразводного соглашения, которое пара заключила в 1988 году. Как сообщает газета The Daily Telegraph, Рената Блауэл считает, что в недавно вышедшей автобиографии певца и посвященном его карьере фильме "Рокетмен" (Rocketman, 2019) было рассказано слишком много об их супружеской жизни.

Разводясь, Элтон Джон и Блауэл обязались не обсуждать свой завершившийся брак публично и не разглашать причины, которые привели к их расставанию. Как утверждают адвокаты женщины, певец "неоднократно злостно нарушал" этот пункт соглашения о разводе, а в книге и киноленте сильно искажены многие события того времени.

"В результате этих действий оказалось попрано право [Блауэл] на частную и независимую жизнь. Она сама и этот брак стали предметом обсуждения и пристального интереса со стороны прессы", - говорится в заявлении, поданном истицей в суд. Ее адвокаты заявляют, что их клиентка в первую очередь добивается судебного постановления о защите частной жизни, а требование материальной компенсации лишь вторично.

Элтон Джон женился в 1984 году в Австралии в день святого Валентина, шокировав своих друзей и поклонников по всему миру. К тому моменту он открыто признавался в том, что по меньшей мере бисексуален. Музыкант познакомился с Блауэл в 1983 году, когда она работала над одним из его альбомов в качестве звукорежиссера, и вскоре они стали очень близкими друзьями.

В своей книге Me ("Я"), увидевшей свет осенью прошлого года, певец признается, что сделал ей предложение, будучи пьян, но впоследствии стал одержим идеей о свадьбе. Исполнитель, в середине 80-х годов боровшийся с алкогольной и наркозависимостью, считал, что "брак как по волшебству решит все проблемы" в его жизни, положит конец случайным связям и сделает его счастливым. Как следует из книги и фильма, эти надежды не оправдались, а супругам после развода не удалось остаться друзьями. Впоследствии Элтон Джон неоднократно сетовал в интервью на то, что Блауэл практически прекратила с ним общение.

Разбитое сердце

"Я разбил сердце человеку, которого любил, который испытывал безусловную любовь ко мне, и которого я не могу хоть в чем-либо упрекнуть, - говорится в автобиографии певца. - Еще много лет, когда со мной что-то происходило, а на ее пороге появлялись журналисты в надежде, что она будет поливать меня грязью, она никогда так не делала и говорила им, чтобы ее оставили в покое".

Пытаясь укрыться от постоянного внимания прессы, в 2001 году Блауэл изменила имя и внешность и переехала в провинциальный английский городок. Как утверждают представители бывшей супруги Элтона Джона, развод обернулся для нее тяжелым расстройством психики, симптомы которого вернулись после выхода в свет "Рокетмена". По их словам, бывший супруг не просил ее разрешения, соглашаясь включить историю их брака в фильм и книгу, и отказался вносить коррективы в текст автобиографии, когда она уже готовилась к выходу.

В 1988 году Элтон Джон публично признался в том, что является гомосексуалистом. После того, как в Англии в 2014 году были разрешены однополые браки, он узаконил свои многолетние отношения с канадским кинорежиссером Дэвидом Фернишем. У пары двое сыновей (7 и 9 лет), рожденных с помощью суррогатной матери и анонимного донора яйцеклеток.