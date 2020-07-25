Актрису театра Луны Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ, актриса театра Луны Елена Кондулайнен госпитализирована в одну из московских больниц. Об этом ТАСС сообщили в театре.

"Вчера у нас была встреча, закрытие сезона, потом мы встретились, сидели, обедали. И ей внезапно стало плохо в ресторане в Парке Горького. Она сначала отказывалась от госпитализации, потом ее все-таки госпитализировали, сейчас узнаем ее состояние. Вчера в районе шести часов [госпитализировали]", - сказала собеседница ТАСС.

Елена Кондулайнен - советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица. Сыграла в таких фильмах, как "Зверобой", "Побег", "Караван смерти" и других.