Стивен Сигал выпустил молодь омуля в Байкал

ТАСС, 25 июля. Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал вместе со специалистами Байкальского филиала главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов ("Главрыбвод") выпустил в озеро Байкал более 2 тыс. особей омуля. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Байкальского филиала "Главрыбовод".

Во вторник Стивен Сигал прилетел в Республику Бурятия, он планировал посетить Иволгинский дацан, познакомиться с культурой и традициями старообрядцев, а также съездить на озеро Байкал.

"Сегодня в Бурятии [в селе Гремячинск] Байкальский филиал ФГБУ "Главрыбвод" выпустил в озеро Байкал более двух тысяч штук подращенной молоди омуля вместе со знаменитым голливудским актером Стивеном Сигалом", - говорится в сообщении.

"В прошлом году мы специально оставили омуль на Гусиноозерском осетровом рыбоводном хозяйстве, чтобы посмотреть, как он будет себя чувствовать в заводских условиях, до каких размеров он сможет вырасти, какая будет выживаемость <…> Эксперимент сегодня завершился успешно", - отметил начальник Байкальского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Леонид Михайлик.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны. Весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см.

В октябре 2017 года Минсельхоз РФ ввел запрет на вылов байкальского омуля. Причиной введения запрета стало катастрофическое сокращение его популяции. Из-за того, чтобы рыбы на нерест стало заходить меньше, у рыбоводных заводов образовался дефицит сырья для воспроизводства. По оценкам ученых, для восстановления популяции необходимо ежегодно выпускать около 400 млн личинок.