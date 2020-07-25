Франция вводит с сентября штраф €200 за употребление наркотиков

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Франции приняли решение ввести в стране начиная с сентября штраф €200 за употребление наркотиков. Об этом сообщил в субботу премьер-министр страны Жан Кастекс, выступая в Ницце на тему борьбы с преступностью. В этом городе с середины июня происходят вооруженные перестрелки между бандами наркоторговцев.

Наказание за употребление наркотиков регулировалось ранее во Франции исключительно на основе закона от 1970 года. Он предусматривал тюремные сроки продолжительностью до 1 года и штраф €3.750. В реальности суды всегда старались избегать столь суровых мер, предпочитая вынесение устного предупреждения. По существу это приводило к безнаказанности лиц, потребляющих наркотики.

Обещание ввести в отношении совершеннолетних лиц разумные размеры штрафов фигурировало в предвыборной программе президента Эмманюэля Макрона. В ноябре 2018 года парламент одобрил соответствующий законопроект, однако он до сих пор не вступил в силу.

"Начиная с сентября мы вводим гибкую шкалу расчета штрафов, связанных со сферой наркотиков", - сообщил Кастекс. Он напомнил, что подобная система штрафов уже применяется в экспериментальном режиме в ряде городов, в частности в таких крупных, как Рен (запад страны) и Реймс (восток). Премьер высказал убеждение, что новые меры "станут очень эффективным методом борьбы против возникновения мест торговли наркотиками, которые создают неблагоприятную обстановку в кварталах французских городов".

Решено, что в случае, если штраф €200 не выплачется в 45-дневный срок, его размер увеличивается до €450.

Основным используемым наркотиком во Франции является марихуана - на нее приходится не менее 80% общего объема потребления. В стране, по подсчетам, около 3,9 млн человек периодически прибегают к этому наркотику, из них 1,2 млн - регулярно его потребляют.