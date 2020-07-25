Медведев поздравил работников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия России с профессиональным праздником, отметив их большую роль в укреплении законности и правопорядка и самоотдачу в отстаивании интересов государства и общества. Об этом говорится в поздравлении, распространенном секретариатом замглавы Совбеза.

"С момента своего основания следственная служба играет большую роль в укреплении законности и правопорядка в стране. Предотвращать экстремистские выступления и террористические акты, бороться с криминалом и коррупцией - ваша ежедневная кропотливая, крайне напряженная работа. Вы выполняете ее честно, самоотверженно, руководствуясь принципами объективности. И не только добиваетесь наказания для виновных, но и защищаете тех, кто пострадал от действий преступников. От вас напрямую зависит вера людей в справедливость и торжество закона, а значит, авторитет самого государства", - отмечается в поздравлении.

Замглавы Совбеза отметил, что в настоящее время органы следствия России способны надежно и оперативно решать самые сложные задачи. "Важно, что вы постоянно совершенствуете механизмы своей работы, внедряете передовые технологии, уделяете серьезное внимание подготовке квалифицированных кадров. Уверен, что вы продолжите трудиться с полной самоотдачей, добросовестно отстаивая интересы государства и общества", - подчеркнул Медведев.

Профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия Российской Федерации, отмечаемый 25 июля, был установлен постановлением правительства за подписью Дмитрия Медведева от 27 августа 2013 года и впервые отмечался в 2014 году.

Независимый следственный орган - Следственный комитет РФ - был образован в 2011 году. Как пояснял занимавший в то время пост президента РФ Дмитрий Медведев, новый орган создается в связи с необходимостью четко разграничить функции прокурорского надзора и предварительного расследования. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 27 сентября 2010 г. В тот же день президент подписал указ "Вопросы Следственного комитета Российской Федерации", которым распорядился образовать его на базе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.