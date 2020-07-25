Президент Бразилии сообщил об отрицательном результате повторного теста на коронавирус

ТАСС, 25 июля. Ранее заразившийся коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что результат повторного теста, который он сдал на наличие этой инфекции, оказался отрицательным.

"ПЦР-тест на SARS СоV-2 (возбудитель коронавируса - прим. ТАСС) - отрицательный", - написал политик в субботу в своем Twitter.

7 июля бразильский лидер сообщил, что получил положительный результат анализа на коронавирус. Для лечения глава государства начал принимать гидроксихлорохин, хотя Всемирная организация здравоохранения ранее заключила, что лекарство не имеет положительного эффекта при использовании его пациентами с коронавирусом.