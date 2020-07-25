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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Бразилии сообщил об отрицательном результате повторного теста на коронавирус

О своем заражении Жаир Болсонару сообщил 7 июля
Президент Бразилии Жаир Болсонару EPA-EFE/Andre Sousa Borges
Описание
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© EPA-EFE/Andre Sousa Borges

ТАСС, 25 июля. Ранее заразившийся коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что результат повторного теста, который он сдал на наличие этой инфекции, оказался отрицательным.

"ПЦР-тест на SARS СоV-2 (возбудитель коронавируса - прим. ТАСС) - отрицательный", - написал политик в субботу в своем Twitter.

7 июля бразильский лидер сообщил, что получил положительный результат анализа на коронавирус. Для лечения глава государства начал принимать гидроксихлорохин, хотя Всемирная организация здравоохранения ранее заключила, что лекарство не имеет положительного эффекта при использовании его пациентами с коронавирусом.

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БразилияБолсонару, ЖаирПандемия коронавируса нового типа
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