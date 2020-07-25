Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского монастыря продать ее Mercedes

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального женского монастыря игумении Феофании (Мискиной) продать ее автомобиль Mercedes Benz S-класса, указав, что вырученные средства следует направить на благотворительность. Об этом написал в субботу в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в субботу.

"Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального женского монастыря игумении Феофании (Мискиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса. Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели", - написал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что игумения приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за 10 млн рублей. Игумения Феофания была назначена настоятельницей Покровского ставропигиального женского монастыря указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 22 февраля 1995 года.