Сын Высоцкого объяснил изменения в памятнике на могиле отца

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новая редакция памятника автору-исполнителю Владимиру Высоцкому, который установлен на Ваганьковском кладбище, отображает образ, первоначально задуманный скульптором Александром Рукавишниковым и утвержденный членами семьи артиста. Об этом ТАСС сообщил его сын Никита Высоцкий.

Памятник знаменитому исполнителю переделал сам автор, была изменена голова, черты лица, памятник стал выше на 38 см. Новая редакция памятника была представлена в день 40-летия со дня смерти Высоцкого.

"Это тот вариант, который должен был стоять с самого начала. Но по разным причинам - техническим и идеологическим - в таком виде поставить памятник в 1985 году было нельзя. Сейчас, много лет спустя, скульптор вернулся к этой идее. Мы советовались, я был у него в мастерской, он говорил, как и что можно сделать. Я думаю, все получилось хорошо. Такой вариант более гармоничный и правильный", - сказал Никита Высоцкий.

Сын артиста отметил, что памятник будет стоять еще долго, к нему будут приходить люди, которые не видели прошлого варианта. "У них не будет такого отношения, как у людей, которые сейчас много лет приходят к могиле и привыкли к прежнему памятнику. Люди будут видеть непредвзято тот образ, который задумал и сделал Рукавишников и который хотела видеть наша семья на могиле моего отца", - поделился собеседник агентства.

В день 40-летия со дня смерти Высоцкого сотни человек собрались у монумента, чтобы почтить память артиста. Поклонники творчества выходили на постамент и декламировали знаменитые стихотворения Высоцкого, исполняли песни под гитару. На Ваганьковское кладбище пришли и люди, знавшие Высоцкого лично. "Мне понравился новый вариант памятника, потому что сейчас он фотографически похож. У этого памятника есть один секрет. Если встать к нему с левой стороны под углом 45 градусов, кони за его спиной превращаются в крылья, а гитара, специально сделанная с некоторым блеском, начинает напоминать нимб", - рассказал друг Высоцкого Алексей Штурмин.

О Высоцком

Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. Окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. После окончания вуза в 1960 году поступил в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. С 1964 года - артист Московского театра драмы и комедии на Таганке, где был ведущим актером труппы. Известность артисту принесли роли в спектаклях "Жизнь Галилея", "Добрый человек из Сезуана", "Пугачев", "Преступление и наказание".

Среди его киноработ более двадцати пяти картин, в числе которых "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Интервенция", "Хозяин тайги", "Вертикаль", "Служили два товарища", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Короткие встречи", "Плохой хороший человек".

Среди популярных авторских композиций - "Охота на волков", "Кони привередливые", "Спасите наши души", "Баллада о детстве" и другие.

25 июля 1980 года Владимир Высоцкий умер в Москве.