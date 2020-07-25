Власти подсчитали, сколько туристов посетили Крым и Кубань с начала года

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Более четырех млн человек в этом году посетили наиболее популярные туристические курорты России - Республику Крым и Краснодарский край. Турпоток постоянно растет, предпосылок для его снижения нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"На сегодняшний день нет никаких предпосылок для снижения турпотока на наши курорты. Наоборот, мы фиксируем его постоянный рост: с начала года общий турпоток составил 3 млн 143 тыс. человек. За полтора летних месяца (с 1 июня по 22 июля) текущего года турпоток на территорию Краснодарского края составил более 1,7 млн человек", - сказали ТАСС в пресс-службе министерства.

В пятницу глава Республики Сергей Аксенов сообщил, что в регион с начала сезона приехали 1 млн человек. По словам Аксенова, во многих четырех- и пятизвездочных гостиницах продано 100% номеров на июль - август включительно, а в среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Как уточнил ТАСС руководитель Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский, "глубина продаж большая".

Отдых в Крыму и на Кубани

Основными курортными регионами России являются Краснодарский край и Республика Крым. Оба региона в этом году готовят специальные предложения для тех, кто собирается приехать сюда осенью. Кроме того, часть потраченной суммы за отдых можно будет вернуть, если поездка в эти южные регионы начнется с 1 октября. Возврат по туру может составить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от его стоимости.

Чаще всего в Краснодарский край туристы едут ради отдыха на море, также растет интерес к гастрономическому, аграрному и экотуризму, говорят в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. "Побережье двух теплых морей - это наша гордость, но мы можем предложить гораздо больше: прежде всего это предгорья и горные районы Западного Кавказа, здесь находятся Сочинский национальный парк, Кавказский биосферный заповедник, заповедник Утриш, Горячий Ключ. Любителям активного отдыха обязательно нужно побывать на плато Лагонаки, в Гуамском ущелье, съездить летом на курорты Красной Поляны", - уточнили ТАСС в пресс-службе министерства. Всего в Краснодарском крае находятся около 600 объектов туристического показа.

В Крым приезжают прежде всего для отдыха на Черном и Азовском морях. Кроме того, в Крыму можно посетить знаменитый замок "Ласточкино гнездо", летние резиденции российских императоров - Ливадийский и Массандровский дворцы, дворец графа М. С. Воронцова в Алупке, всемирно известный питомник редких растений - Никитский ботанический сад. В окрестностях бывшей столицы крымских ханов - Бахчисарая - находятся средневековые пещерные города Чуфут-Кале и Эски-Кермен, а также столица древнего православного княжества Феодоро - Мангуп, взятая штурмом османами в 1475 году после ожесточенной пятимесячной осады. А в Севастополе туристы могут прогуляться по набережной и познакомиться с экспонатами музея фортификационных сооружений.

Крым, Краснодарский край и Севастополь ранее отменили обязательную самоизоляцию для приезжих. Также при заселении в отели не требуются справки об отсутствии коронавируса, однако при заселении в крымские санатории туристы обязаны их предоставить.