В Псковской области возобновили работу частные бани и СПА-салоны

ТАСС, 25 июля. Частные бани, сауны и СПА-центры возобновили работу в Псковской области после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

"Частные бани и сауны, СПА-центры возобновляют свою работу при соблюдении требований федерального Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Согласно подписанному указу, бани и сауны смогут оказывать услуги без использования купелей и бассейнов. Также внутри запрещено есть, в том числе принесенные с собой продукты. СПА-салонам, помимо запрета на работу бассейнов, также предписано принимать клиентов по предварительной записи и с соблюдением всех мер безопасности.

Власти региона отменили еще ряд ограничительных мер. Предварительная запись теперь не требуется для посещения библиотек, а спортсменам, занимающимся единоборствами и другими контактными видами спорта, разрешили тренироваться в помещениях, но при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Ведерников также подчеркнул, что эпидемическая ситуация пока не позволяет перейти региону к третьему этапу снятия ограничений, обсуждать возможность последующего смягчения власти рассчитывают на следующей неделе.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Псковской области за время пандемии новую инфекцию выявили у 3 582 человек, прирост за сутки составил 28 человек. Поправились 2 388, в том числе 54 за сутки, умер 51 пациент.