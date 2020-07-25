В Башкирии началось строительство хосписа

ТАСС, 25 июля. Возведение хосписа начали в Башкирии, его планируют открыть к осени 2021 года. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Instagram глава республики Радий Хабиров.

"Мы начали строить хоспис. За этот год поставим коробку. И постараемся открыть его осенью 2021 года. Я глубоко признателен всем, кто помог собрать первоначальные деньги. На них мы сделали проект и начали работы", - написал Хабиров.

По его словам, хоспис будет "самым большим и современным в России", при этом власти продолжают сбор средств на строительство. "В связи с этим подумалось: многие из нас, кто шел к успеху, все-таки порой совершали поступки, о которых жалеем или стыдимся. И вот она - возможность той самой попытки очистить свою душу и помочь тем, кому это особенно нужно. Пишите, вносите, помогайте. Вместе построим", - добавил глава республики.

Как сообщал ранее ТАСС, впервые о строительстве хосписа в Уфе Радий Хабиров сообщил в начале августа 2019 года, в октябре он подписал соответствующее распоряжение. В составе хосписа, по планам, будут детское и взрослое отделения на 20 и 30 мест.